MP News: साल 2029 से पहले नहीं दौड़ पाएगी ‘इंदौर-खंडवा ट्रेन’, रेलवे ने खुद स्वीकारा

इंदौर-बुदनी रेल लाइन के लिए एक और रास्ता 'साफ' हो गया। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के बीच सरकारी जमीन से पेड़ों की कटाई की अनुमति रेलवे को मिल गई। महू-खंडवा रेल प्रोजेक्ट के बाद अब इंदौर-बुदनी लाइन के लिए 35 प्रजातियों के 277 पेड़ हटाए जाएंगे। डकाच्या और सांवेर में आने वाले गांव से रेलवे लाइन गुजरना है। यहां वनक्षेत्र नहीं है, लेकिन सरकारी जमीन के पेड़ हटाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने पेड़ों की कटाई को लेकर सशर्त निर्देश दिए हैं। यह अनुमति रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) भोपाल के मुख्य परियोजना प्रबंधक के आवेदन पर दी गई है। प्रोजेक्ट में वन विभाग की कोई जमीन नहीं आ रही है।