अब तो कान पकड़ लिए- मुस्लिम पार्षद ने मांगी माफी, ‘बदजुबानी’ पर एक्शन की तैयारी

उधर रुबीना खान ने कहा कि मैं 15 साल से पार्षद हूं। 70 से 80 बार मालिनी गौड़, कृष्णमुरारी मोघे के साथ मीटिंग अटैंड की है। यदि मैं उस समय राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज के लिए कुछ कहती तो ये मेरे खिलाफ कब का एक्शन ले लेते। जब मैंने राष्ट्रगीत का अनादर नहीं किया तो, मैं माफी क्यों मांगू। मैं तो दोनों दिन वंदे मातरम् के लिए खड़ी थी। देर से तो वे (संकेत पार्षद फौजिया अलीम की तरफ था) आई थीं। मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मैं थाने में बयान देने आई हूं। आखिरी बार फिर बोलीं कि मैं जिंदगीभर वंदे मातरम् के समय सावधान की मुद्दा में रहूंगी।