जनगणना: आपके काम की खबर, कल से ऑनलाइन पोर्टल पर खुद करें अपनी गणना

Janganana 2026-27: जनगणना 2026-27 के तहत पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का काम करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर घर पहुंचकर भवन-मकान नंबर अंकन, अनुमानित परिवार संख्या, मुखिया का नाम, निवास का स्वरूप समेत अन्य जनगणना संबंधी आंकड़ों का संग्रहण किया जाएगा। बता दें कि एमपी समेत भारत भर में स्व गणना के लिए 16 अप्रेल से पोर्टल खुल जाएगा। एसईडॉट सेंससडॉटजीओवीडॉटइन (se.census.gov.in) पर जाकर खुद की जानकारी दे सकते हैं। ये 30 अप्रेल तक खुला रहेगा।