15 साल बाद जनगणना शुरू, सभी को देना होगा इन ’33 सवालों’ का जवाब

अगले सवालों में मकान के स्वामित्व की स्थिति, रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या (अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उसे भी एक दंपति माना जाएगा), पेयजल का मुख्य स्रोत, पेयजल स्रोत की उपलब्धता, प्रकाश का मुख्य स्रोत, शौचालय की सुलभता, शौचालत का प्रकार, गंदे पानी की निकासी, स्नानगृह की उपलब्धता संबंधी सवाल होंगे। रसोईघर सहित एलपीजी कनेक्शन की उपलब्धता, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त प्रमुख ईंधन, रेडियो ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, इंटरनेट की सुविधा, लैपटॉप कम्प्यूटर, टेलीफोन मोबाइल या स्मार्ट फोन उपलब्धता संबंधी जवाब लिए जाएंगे। साइकिल, स्कूल, मोटरसाइकिल, मोपेड से चलते हैं या कार, जीप, वैन का उपयोग किया जाता है संबंधी सवाल होंगे। परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य आनाज की जानकारी ली जाएगी। अंतिम सवाल मोबाइल नंबर पूछा जाएगा।