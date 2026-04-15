Breaking – MP में कांग्रेस पार्षदों पर एफआईआर, बीएनएस की धारा 196 के तहत दर्ज हुआ केस

Indore Police- मध्यप्रदेश में दो कांग्रेस पार्षदों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इंदौर नगर निगम की पार्षद रुबीना खान और फौजिया अलीम के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। कांग्रेस की ये दोनों महिला पार्षद वंदे मातरम के अपमान के बाद विवाद के घेरे में आई थीं। मामले की शिकायत के बाद इंदौर पुलिस ने कांग्रेस पार्षद रूबीना से पूछताछ की। करीब साढ़े चार घंटे में उनके बयान दर्ज किए। वंदे मातरम विवाद पर पार्षद रूबीना ने माफी मांग ली थी। वे पुलिस के समक्ष बोलीं कि- कान पकड़ा, अब ऐसा नहीं होगा…। इसके बावजूद पार्षद रूबीना पर केस दर्ज कर लिया गया।