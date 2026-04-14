रिटायरमेंट के बाद सहनी पड़ती ‘जनरल कैटेगरी’ की पीड़ा, सैनिकों ने PM से की मांग

इन्होंने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से मांग की है कि सैन्य अस्पतालों को और अधिक सशक्त बनाया जाए। सेवानिवृत्त सैनिकों को वहीं बेहतर और सहज इलाज की सुविधा दी जाए। नामित अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि वे पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता और सम्मान के साथ इलाज दें। जनरल कैटेगरी जैसी बाधाओं को समाप्त कर पूर्व सैनिकों के लिए अलग और सम्मानजनक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इन पूर्व सैनिकों ने कहा कि खासकर इलाज के दौरान समस्याएं अधिक सामने आती हैं। पूर्व सैनिकों को निजी और नामित अस्पतालों में भी कई बार उचित सम्मान और सुविधाएं नहीं मिल पातीं।