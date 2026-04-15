एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक बीच में ही छोड़कर दिल्ली रवाना हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

Jyotiraditya Scindia - मध्यप्रदेश बीजेपी की नवगठित प्रदेश कोर कमेटी की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, सीएम डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में एमपी में राजनीतिक नियुक्तियों, दतिया विधानसभा सीट पर चुनाव की संभावित स्थिति, मप्र से राज्यसभा की चौथी सीट पर भी दावेदारी की संभावनाओं और सरकार व संगठन के बीच कई मौकों पर बढ़ती दूरी जैसे मसलों पर चर्चा हुई। सीएम आवास में कोर समिति की बैठक में भाजपा के सभी शीर्ष नेता शामिल हुए। बिहार में व्यस्तता के कारण केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां नहीं आ सके जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीच में ही बैठक छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए।