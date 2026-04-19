18 साल की दुल्हन के साथ फेरे लेने वाला था 13 साल का दूल्हा, पहुंच गई टीम

दूसरा मामला राऊ थाना इलाके के संजय नगर से सामने आया, जहां 19 अप्रैल यानी आज होने वाले विवाह की तैयारियां गुपचुप तरीके से की जा रही थी। चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत मिलने के बाद एसडीएम गोपाल वर्मा के निर्देशन में टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। बाल विवाह विरोधी उड़नदस्ता और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने दूल्हा-दुल्हन के दस्तावेजों की जांच की तो पता चला कि, दुल्हन तो 18 वर्ष पूरे कर चुकी है, पर दूल्हा मात्र 13 साल का ही है। उड़नदस्ता के सदस्य महेंद्र पाठक ने बताया कि शुरुआत में परिजन शादी से इंकार करते रहे, लेकिन मौके पर मौजूद तैयारियों और खूफिया इनपट से सबकुछ स्पष्ट था।