न किसी ने कॉल किया न मैसेज, बस OTP आया और खाते से 7.12 लाख रुपए साफ, स्कैम से सावधान

साइबर ठगी के पहले मामले में बीएसएफ कंपोजिट अस्पताल में पदस्थ उपनिरीक्षक शिरीष शुक्ला को शिकार बनाया गया है। उनका कहना है कि, 13 अप्रैल की शाम वो सिटी सेंटर इलाके में थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर लगातार ओटीपी आना शुरु हो गए। हालांकि, उन्होंने किसी के साथ ओटीपी साझा नहीं किए, फिर भी कुछ ही देर में उनके खाते से 7 लाख 12 हजार 510 रुपए विड्राल हो गए। जांच करने पर पता चला कि, जालसाजों ने किसी तकनीक से उनका मोबाइल हैक कर लिया था। घटना के बाद उन्होंने तुरंत साइबर हेल्पलाइन और बैंक को सूचना देकर खाते को ब्लॉक कराया। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।