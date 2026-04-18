एमपी में भीषण गर्मी का कहर, 43° पार हुआ पारा, 16 जिलों में लू की चेतावनी

वहीं, भीषण गर्मी के चलते भोपाल समेत प्रदेश के 13 जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। यहां कलेक्टरों द्वारा आदेश जारी करते हुए स्कूलों की टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित कर दी है। अबतक प्रदेश में जिन जिलों का समय बदला जा चुका है, उनमें भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, बालाघाट, मैहर, रतलाम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, रायसेन, डिंडौरी, झाबुआ, अनूपपुर और उमरिया शामिल है। जिलों में यह फैसला बच्चों को भीषण गर्मी और लू से बचाने के लिए लिया गया है। ग्वालियर जिले में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की सभी क्लास दोपहर 12 बजे तक ही संचालित होगी। शासन की ओर से पूर्व निर्धारित परीक्षा समेत अन्य आवश्यक कार्यक्रम यथावत रहेंगे। वहीं, उम्मीद की जा रही है कि, आगामी समय में अन्य जिलों में भी स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश कर दिए जाएंगे।