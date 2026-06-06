हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर चलती बस में भीषण आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बची 40 लोगों की जान, देखें वीडियो

बस में आग लगते ही चालक और परिचालक ने तुरंत बस रोक दी और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। आग की घटना के कारण हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ और कुछ समय के लिए जाम लग गया। इस दौरान पुलिस ने यातायात को नियंत्रित किया और वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया गया।