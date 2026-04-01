जंगल में कॉलेज छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों से कोर्ट परिसर में मारपीट

बेरछा के जंगल में कॉलेज छात्रा से गैंगरेप के सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों पिंटू और सुभाष को पुलिस ने महू कोर्ट में पेश किया। जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों की दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा लेकिन जैसे ही पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट रूम से बाहर लेकर निकली तो परिसर में ही वकीलों ने आरोपियों पर हमला कर दिया। कड़े पुलिस पहरे के बावजूद वकीलों ने आरोपियों पर थप्पड़ और मुक्कों की बरसात कर दी। हालात बिगड़ते देख पुलिसकर्मियों ने तत्काल मोर्चा संभाला और आरोपियों को बचाते हुए दौड़ते-दौड़ते वाहन तक पहुंचाया। इसके बाद उन्हें सुरक्षित रवाना किया गया। घटना के दौरान कोर्ट परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई थी। वकीलों ने इस जघन्य वारदात को लेकर तीखा आक्रोश जताया और जंगल क्षेत्रों में बढ़ रही लूट व दुष्कर्म की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की।