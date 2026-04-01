एमपी में रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा तो सीएमएचओ मैडम को आया चक्कर, 180 पहुंचा बीपी

लोकायुक्त ने जाल में जैसे ही सीएमएचओ डॉ. शोभा पटेल फंसी तो अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई वो चक्कर खाकर गिर पड़ीं जिसके कारण लोकायुक्त टीम ने तुरंत डॉक्टर्स को बुलाया। एमडी मेडिसीन डॉ. योगेश दांगी एम्बुलेंस के साथ वहां पहुंचे और सीएमएचओ की जांच की। डॉक्टर्स ने जांच की तो पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर 180 तक पहुंच गया। इसके बाद उन्हें दवाई दी गई, तब जाकर तबीयत ठीक हुई। बताया जाता है कि वे हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेती हैं। शुक्रवार को ली भी थी, लेकिन अचानक कार्रवाई के कारण उनका बीपी हाई हो गया। वीरेन्द्र सिंह, डीएसपी लोकायुक्त भोपाल ने बताया कि सीएमएचओ ने सोनोग्रॉफी सेंटर पर डॉक्टर पदस्थ करने के अप्रूवल के बदले 50 हजार मांगे थे, 30 दिए जा चुके थे, 20 हजार लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। थोड़ी उनकी तबीयत बिगड़ी थी, मानवीय आधार पर हमने डॉक्टर्स को बुलाकर चेकअप कराया था।