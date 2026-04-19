MP News: फिक्स टाइम से नहीं चलेंगे ‘ट्रैफिक सिग्नल’, व्यवस्था में बड़ा बदलाव

अब ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों की चाल और चालाकी दोनों ड्रोन की जद में हैं। चौराहों पर जवान भले ही नजर न आएं, लेकिन 120 मीटर की ऊंचाई से ड्रोन का कैमरा 1 किमी. के दायरे में हर हरकत को कैद कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि ड्रोन से चौराहे और आसपास के मार्ग को एक साथ देखा जा सकता है। कंट्रोल रूम को लाइव फीड मिलती है, जिससे बाधित क्षेत्रों में एक्शन लेंगे।