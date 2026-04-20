मुख्य चुनाव आयुक्त की मुश्किल बढ़ी, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर महाभियोग प्रस्ताव लाएगा विपक्ष

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में TMC सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर TMC और चुनाव आयोग के बीच तीखा विवाद रहा है। TMC सांसदों ने आरोप लगाया कि SIR के जरिए उनके समर्थक वोटरों के नाम गायब किए जा रहे हैं, जिससे BJP को फायदा हो रहा है। हालांकि, विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर व्यापक सहमति है, लेकिन नया प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग-अलग या एक सदन में पेश करने का फैसला अभी अंतिम रूप से नहीं लिया गया है।विपक्षी नेता इसे चुनाव से पहले राजनीतिक संदेश देने की रणनीति भी मान रहे हैं।