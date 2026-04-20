कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत: कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी करने से किया इनकार, क्या है मामला?

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को नई दिल्ली और गुवाहाटी में दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma) की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास कई पासपोर्ट/गोल्डन कार्ड और विदेश में संपत्ति है। इसका उल्लेख हिमंत बिस्वा शर्मा के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया है।

पवन खेड़ा के आरोपों को रिंकी भुइयां ने गलत और निराधार बताया था। इसके बाद उन्होंने 6 अप्रैल को पवन खेड़ा और अन्य सहयोगियों के खिलाफ गुवाहाटी अपराध शाखा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए अपील की थी। पवन खेड़ा की अपील पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी।