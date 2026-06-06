बंगाल सरकार पर नजर रख रहे पीएम मोदी, नितिन नवीन और शुभेन्दु अधिकारी की हुई ‘सीक्रेट मीटिंग’, दिल्ली में होते हुए भी बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को नहीं बुलाया

West Bengal BJP Cabinet: पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे (पोर्टफोलियो आवंटन) को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने शुक्रवार को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (Nitin Nabin) से लगभग डेढ़ घंटे तक अहम बैठक की। यह बैठक पूरी तरह गोपनीय रखी गई थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसमें नई कैबिनेट के 35 मंत्रियों के विभागों को अंतिम रूप देने और राजनीतिक संतुलन पर विस्तार से चर्चा हुई।