नवाचार की राह: IIT हैदराबाद में दौड़ रही बिना ड्राइवर की बसें, 10 हजार लोग कर चुके सफर, जानें खूबियां

बिना ड्राइवर के सड़क पर चलना आसान नहीं, लेकिन ये बसें अपनी उन्नत तकनीक से इसे संभव बनाती हैं। हाई-डेफिनिशन सेंसर, कैमरे और लेजर तकनीक बस की आंखों का काम करती है। बस में ल गे सेंसर रास्ते की रुकावटों को तुरंत पहचान लेते हैं। अगर सामने अचानक कोई व्यक्ति, जानवर या वाहन आ जाए तो सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और बस अपने आप रुक जाती है या रास्ता बदल लेती है। इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) का शानदार कॉम्बिनेशन काम करता है। मॉडर्न टेक्निक के जरिए यह बसें भीड़भाड़ वाले या मुश्किल रास्तों पर भी सही और सुरक्षित फैसले ले पाती हैं।