क्या अभिजीत दीपके को सच में अमेरिका से निकाल दिया गया है? वायरल दावों के बीच विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

Abhijeet Deepke: अभिजीत दीपके को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ पोस्ट्स में कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक को अमेरिका से निकाल दिया गया है और वहीं कुछ लोग उनके वीजा नियमों के उल्लंघन की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हुई है और इसी वजह से यह पार्टी और इसे संस्थापक अभिजीत दीपके काफी चर्चा में बने हुए हैं। इशी बीच मामला तब और ज्यादा चर्चा में आ गया, जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत दीपके के भारत लौटने और अमेरिका से निकाले जाने की खबरों पर सवाल पूछा गया। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब दिया है।