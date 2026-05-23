‘मेरे परिवार को निशाना मत बनाइए…’ कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके बोले- घर के बाहर पहुंचे लोग, मिल रहीं धमकियां

Abhijeet Dipke, Cockroach Janta Party Founder: सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ अब एक बड़े विवाद का रूप ले चुकी है। इसके संस्थापक अभिजीत दिपके ने दावा किया है कि उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। दिपके का कहना है कि कुछ लोग उनके घर तक पहुंच गए हैं और परिवार को डराने की कोशिश की जा रही है।