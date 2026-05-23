दिल्ली की देखरेख के लिए केंद्र में बन सकता है अलग विभाग, शहरी विकास मंत्रालय के हो सकते हैं दो हिस्से

Delhi Central News: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और सेंट्रल विस्टा रिडवलपमेंट पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में अलग विभाग बनाया जा सकते हैं। केन्द्र सरकार दिल्ली के व्यवस्थित विकास को लेकर गंभीर है। जानकार सूत्रों के अनुसार दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार शाम शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर दिल्ली के विकास पर चर्चा की जिसमें यह मुद्दा भी शामिल माना जा रहा है।