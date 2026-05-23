भारत से निकले कॉकरोच कर रहे दुनियाभर में राज, बंगाल की खाड़ी में निकलीं जड़ें

Cockroach DNA Study: सोशल मीडिया पर तेजी से फॉलोवर जुटा रही 'कॉकरोच जनता पार्टी' चर्चा में है। इस बीच यह जानना दिलचस्प है कि 'परमाणु सर्वनाश' से लेकर 'डायनासोरों को खत्म करने वाले उल्कापिंडों' तक को झेल जाने वाले इस जीव के इतिहास की शुरुआत भारत से हुई है जबकि सदियों तक लोग कॉकरोच को यूरोपीय मूल का मानते रहे। 18वीं शताब्दी में स्वीडिश वर्गीकरण-विज्ञानी कार्ल लिनियस ने 1776 में इस जीव का पहली बार वैज्ञानिक नामकरण 'जर्मन कॉकरोच' (ब्लाटेला जर्मेनिका कॉकरोच) किया। मध्य यूरोप के रेकॉर्ड्स में यह जीव पहली बार वहीं देखा गया था, इसलिए इसे स्थानीय मान लिया गया। हालांकि, मई 2024 में 'प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज' जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने 17 देशों और 6 महाद्वीपों से जमा किए गए 281 कॉकरोच के सैंपल्स के डीएनए का विश्लेषण कर बताया कि वास्तव में कॉकरोच का 'होम टाउन' बंगाल की खाड़ी था!