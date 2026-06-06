जंतर मंतर पर मिल रहे कॉकरोच मास्क और टीशर्ट, धरना प्रदर्शन के बीच सामने आया वीडियो

Cockroach Janta Party Protest: दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर आज 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) का बड़ा धरना-प्रदर्शन चल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस मूवमेंट के समर्थक कॉकरोच वाले मास्क पहने नजर आ रहे हैं, जबकि स्टॉल पर कॉकरोच प्रिंट की टी-शर्ट्स बिक रही हैं। वीडियो में युवा इन मर्चेंडाइज को खरीदते और पहनते दिख रहे हैं, जो पूरे प्रदर्शन को अनोखा और आकर्षक बना रहा है।