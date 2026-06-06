TMC नेता रमेश पात्रा गिरफ्तार, करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने पकड़ा

शिकायतकर्ता बारुई का आरोप है कि इन वादों के आधार पर पात्रा ने ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से लगभग 16 लाख रूपए और कई किस्तों में नकद 13 लाख रूपए प्राप्त किए। वादे के अनुसार जब पात्रा ने बारुई को कोई सरकारी और प्रशासनिक फायदा नहीं दिलवाया, तो उसने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। इसके बाद टीएमसी नेता ने बारुई को धमकाना शुरू कर दिया। शिकायत के बाद जांगीपारा पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपों की पुष्टि करने वाले प्रारंभिक सबूतों के आधार पर ही पुलिस ने पात्रा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस धोखाधड़ी में कोई अन्य प्रभावशाली राजनीतिक नेता भी शामिल हैं।