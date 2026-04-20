PBKS vs LSG: कुछ चिंता की बातें हैं… हार की हैट्रिक के बाद निराश दिखे कप्तान ऋषभ पंत, बताया कहां हो गई चूक

मैच के बाद ऋषभ पंत ने अपनी बाईं कोहनी की चोट को लेकर कहा कि अब बायां हाथ ठीक हो रहा है, लेकिन आज मुझे दाएं हाथ पर चोट लग गई। इसलिए अब मेरे लिए कुछ और है, जिस पर ध्यान देना होगा। आज कहां गलती हुई? इस पर उन्‍होंने कहा कि किसी एक खास जगह की ओर इशारा करना मुश्किल है, क्योंकि गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन साथ ही कुछ चिंता की बातें हैं। हमारे लिए कुछ अच्छी बातें भी थीं, जिन पर हम काम कर सकते हैं। बल्लेबाजी की कुछ झलक दिखी, जिसके बारे में हमने बात की थी। हम निश्चित रूप से कुछ अच्छी बातें लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे।