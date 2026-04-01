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वरुण चक्रवर्ती ने पलट दिया टी20 क्रिकेट का इतिहास, ऐसा कारनामा करने वाले बन गए पहले भारतीय स्पिनर

Fastest T20 Wickets by Indian: वरुण चक्रवर्ती ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर का रिकॉर्ड बनाया और केकेआर को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

Apr 19, 2026

Varun Chakravarthy vs RR in IPL 2026

वरुण चक्रव्रती (फोटो- IANS)

Varun Chakravarthy IPL Record: आईपीएल 2026 के शुरुआती 3 मुकाबलों में विकेट के लिए तरसने वाले केकेआर के स्टार गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती फॉर्म में लौट आए हैं और अब वह रिकॉर्ड तोड़ने लगे हैं। चक्रवर्ती टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट चटकाने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं। वरुण चक्रवर्ती ने रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलते हुए 3 विकेट चटकाए और इसी मैच में इस मुकाम को हासिल किया।

सूर्यवंशी को आउट करते ही रचा इतिहास

आईपीएल 2026 के 28वें मुकाबले में चक्रवर्ती ने अपने पहले ही ओवर में विकेट निकाला। उन्होंने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराया। इस विकेट के साथ चक्रवर्ती टी20 क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय स्पिनर बन गए।

सिर्फ अर्शदीप से पीछे वरुण

चक्रवर्ती ने सिर्फ 155 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की, जो भारतीय क्रिकेट के कई बड़े नामों से भी आगे है। उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वियों में कुलदीप यादव शामिल हैं, जिन्होंने 160 पारियों में यह आंकड़ा छुआ। उनके बाद जयदेव उनादकट (162 पारियां) और मोहम्मद शमी (165 पारियां) इस मुकाम तक पहुंचे। अर्शदीप सिंह एकमात्र ऐसे भारतीय गेंदबाज हैं, जिन्होंने कुल मिलाकर सबसे तेजी से (151 पारियां) यह उपलब्धि हासिल की, लेकिन स्पिनर्स की श्रेणी में चक्रवर्ती सबसे ऊपर हैं।

अपने आईपीएल करियर में चक्रवर्ती ने 89 मुकाबलों में 24.17 की औसत और 7.65 की इकॉनमी रेट से कुल 105 विकेट लिए हैं। मौजूदा सीजन में उन्होंने पांच मुकाबलों में 30.60 की औसत से पांच विकेट चटकाए हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने 45 मैचों में 16.61 की औसत और 7.55 की इकॉनमी रेट से 73 विकेट लिए हैं, जिसमें भारत के लिए दो बार ‘फाइव विकेट हॉल’ शामिल हैं।

केकेआर को दिलाई पहली जीत

ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 14 रन देकर 3 विकेट निकाले। सूर्यवंशी के अलावा, उन्होंने ध्रुव जुरेल और रियान पराग को अपना शिकार बनाते हुए आरआर की बल्लेबाजी की कमर तोड़ी।

चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी मैच का रुख तय करने में निर्णायक साबित हुई। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 155 रन ही बना सकी। इसके जवाब में केकेआर ने 19.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। केकेआर ने 85 के स्कोर तक अपने 6 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद रिंकू सिंह (नाबाद 53) और अनुकूल रॉय (नाबाद 29) की जोड़ी ने 37 गेंदों में 76 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को रोमांचक जीत दिलाई।

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Published on:

19 Apr 2026 08:32 pm

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