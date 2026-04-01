वरुण चक्रवर्ती ने पलट दिया टी20 क्रिकेट का इतिहास, ऐसा कारनामा करने वाले बन गए पहले भारतीय स्पिनर

चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी मैच का रुख तय करने में निर्णायक साबित हुई। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 155 रन ही बना सकी। इसके जवाब में केकेआर ने 19.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। केकेआर ने 85 के स्कोर तक अपने 6 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद रिंकू सिंह (नाबाद 53) और अनुकूल रॉय (नाबाद 29) की जोड़ी ने 37 गेंदों में 76 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को रोमांचक जीत दिलाई।