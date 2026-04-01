KKR के विलेन बनते-बनते हीरो बन गए रिंकू सिंह, RR के मुंह से छीन लिया जीत, टूट गया हार का सिलसिला

इस मुकाबले की बात करें तो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स को वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने तेजतर्रार शुरुआत दिलाई और 8 ओवर में 79 रन बना दिए। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन की फिरकी के आगे राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज फंसने लगे और 124 रन तक आधी टीम पवेलियन लौट गई। वैभव सूर्यवंशी 46 रन बनाकर आउट हुए। लगातार विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 155 रन बनाए।