Success Story: राजस्थान में तीन सगे भाई-बहन एक साथ बने RAS अफसर, छोटे भाई ने तो रच दिया इतिहास, शानदार है सफलता की कहानी

परिवार के सबसे छोटे सदस्य परमवीर सिंह ने आरएएस परीक्षा 2023 में पहले ही प्रयास में 66वीं रैंक हासिल कर डीएसपी पद प्राप्त किया था। वर्तमान में उनकी ट्रेनिंग ओटीएस जयपुर में चल रही है। उनकी बहन सेजल कुंवर ने दूसरे प्रयास में 522वीं रैंक प्राप्त कर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में प्रवर्तन निरीक्षक का पद हासिल किया था। फिलहाल सेजल जोधपुर के डीएसओ कार्यालय में कार्यरत हैं। उस समय बड़े भाई महिपाल सिंह चयन से वंचित रह गए थे, लेकिन इस बार तीसरे प्रयास में उन्होंने भी सफलता प्राप्त कर ली।