Rajasthan Crime: राजस्थान में सनसनीखेज वारदात, आंगन में पति, कमरे में पड़ी भी पत्नी की लाश, सोने-चांदी के जेवर गायब

मृतका रेशमा की बहन के पुत्र चंदाराम उर्फ चंदा जी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 20 अक्टूबर 2025 को मोहनगढ़ कृषि उपज मंडी समिति के बाहर स्थित दुकानों में व्यापारी मदनलाल सारस्वत और मुनीम रेवतराम की गला रेतकर हत्या की गई थी, जिसके आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।