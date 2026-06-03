अमृतम् जलम् : श्रम की बूंदों से निखरा सौन्दर्य, थार के गांवों को मिला जल संबल

अभियान के तहत कैचमेंट क्षेत्र में उगी अवांछित झाड़ियों और अन्य बाधाओं को हटाया जा रहा है, ताकि वर्षा जल का प्राकृतिक प्रवाह बेहतर हो सके। इससे बारिश का अधिक पानी नाड़ियों तक पहुंचेगा और जल संग्रहण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधार कार्यों के बाद नाड़ियों में लंबे समय तक पानी ठहर सकेगा, जिससे ग्रामीणों और पशुधन को सीधा लाभ मिलेगा। ग्रामीणों ने इन कार्यों को क्षेत्र के लिए उपयोगी और दूरदर्शी पहल बताया है। उनका कहना है कि जल स्रोतों के संरक्षण से न केवल पेयजल और पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि जल संकट के समय राहत भी मिलेगी। ग्रामीणों के अनुसार नाड़ियों के पुनर्जीवन से पारंपरिक जल संरचनाओं को नया जीवन मिला है। इसके अलावा जल संरक्षण के साथ-साथ सामुदायिक सहभागिता को भी मजबूत कर रही है।