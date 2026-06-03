3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

अमृतम् जलम् : श्रम की बूंदों से निखरा सौन्दर्य, थार के गांवों को मिला जल संबल

नाड़ियों के गहरीकरण, पाल सुदृढ़ीकरण और कैचमेंट क्षेत्र सुधार के कार्यों से आगामी मानसून में जल संग्रहण क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।क्षेत्र में जल की विषमता को कम करने और ग्रामीण समुदाय को स्थायी जल संबल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नाडियों का व कायाकल्प किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jun 03, 2026

amartam jalam camption in jaisalmer

जैसलमेर. रूपसी क्षेत्र में जल स्रोत में संग्रहण क्षमता बढ़ाने की चल रही कवायद।

थार के मरुस्थलीय अंचल में जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने लगी है। राजस्थान पत्रिका के अमृतम् जलम् अभियान, एसबीआई फाउंडेशन और उरमूल ट्रस्ट, जैसलमेर के संयुक्त सहयोग से संचालित ग्राम सक्षम परियोजना के तहत चौधरिया, पोहड़ा और रूपसी गांवों की सार्वजनिक नाड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यह क्रम बुधवार को भी बना रहा।

नाड़ियों के गहरीकरण, पाल सुदृढ़ीकरण और कैचमेंट क्षेत्र सुधार के कार्यों से आगामी मानसून में जल संग्रहण क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।क्षेत्र में जल की विषमता को कम करने और ग्रामीण समुदाय को स्थायी जल संबल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नाडियों का व कायाकल्प किया जा रहा है। वर्षों से गाद और अवरोधों के कारण प्रभावित जल स्रोत अब नए स्वरूप में नजर आने लगे हैं। मशीनों की सहायता से नाड़ियों की सफाई, गहरीकरण तथा पालों को मजबूत बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है।

अवांछित झाड़ियों और अन्य बाधाओं को हटाया

अभियान के तहत कैचमेंट क्षेत्र में उगी अवांछित झाड़ियों और अन्य बाधाओं को हटाया जा रहा है, ताकि वर्षा जल का प्राकृतिक प्रवाह बेहतर हो सके। इससे बारिश का अधिक पानी नाड़ियों तक पहुंचेगा और जल संग्रहण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधार कार्यों के बाद नाड़ियों में लंबे समय तक पानी ठहर सकेगा, जिससे ग्रामीणों और पशुधन को सीधा लाभ मिलेगा। ग्रामीणों ने इन कार्यों को क्षेत्र के लिए उपयोगी और दूरदर्शी पहल बताया है। उनका कहना है कि जल स्रोतों के संरक्षण से न केवल पेयजल और पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि जल संकट के समय राहत भी मिलेगी। ग्रामीणों के अनुसार नाड़ियों के पुनर्जीवन से पारंपरिक जल संरचनाओं को नया जीवन मिला है। इसके अलावा जल संरक्षण के साथ-साथ सामुदायिक सहभागिता को भी मजबूत कर रही है।

जगी जल प्रबंधन की जिम्मेदारी

ग्रामीण स्वयं इन कार्यों की निगरानी और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। इससे जल प्रबंधन के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित हो रही है।

आगामी वर्षा ऋतु के बाद इन प्रयासों का प्रभाव और स्पष्ट दिखाई देने की संभावना है।यदि सामान्य वर्षा होती है तो चौधरिया, पोहड़ा और रूपसी की नाड़ियों में वर्षभर पानी उपलब्ध रहने की स्थिति बन सकती है। अमृतम् जलम् अभियान के तहत चल रही यह पहल थार क्षेत्र में जल सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सतत ग्रामीण विकास का प्रभावी मॉडल बनकर उभर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jun 2026 08:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / अमृतम् जलम् : श्रम की बूंदों से निखरा सौन्दर्य, थार के गांवों को मिला जल संबल

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पानी निकासी के नहीं पुख्ता प्रबंध, बारिश में बढ़ेगी दिक्कत

pokaran news
जैसलमेर

… तो क्या 45-46 डिग्री की तपिश में तैयार है जैसलमेर?

jaisalmer news photo
जैसलमेर

Video: मिलावट पर कार्रवाई, 941 किलो मसाला जब्त… नमूने जांच को भेजे

jaisalmer news photo
जैसलमेर

उत्तराखंड में नदी में गिरी पर्यटकों की कार, राजस्थान के 3 लोगों की मौत, 4 लापता

नदी में गिरी कार
जैसलमेर

water news Jaisalmer : जल जीवन मिशन ठप, तीन वर्षों से सूखे पड़े घरों के नल

lathi news photo
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.