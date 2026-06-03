Video: मिलावट पर कार्रवाई, 941 किलो मसाला जब्त… नमूने जांच को भेजे

पोकरण कस्बे में गत कई दिनों से व्याप्त पानी-बिजली समस्याओं को लेकर शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही विभागों के अधिकारियों को ज्ञापन सुपुर्द किया जाएगा। नगरपालिका के पूर्व नेताप्रतिपक्ष नारायण रंगा ने बताया कि कस्बे में गत लंबे समय से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से लडख़ड़ाई हुई है। दिन के साथ रात में भी बिजली की आवाजाही हो रही है। कई गली मोहल्लों में पूरा वॉल्टेज नहीं मिलने से विद्युत उपकरण जलकर खराब हो रहे है। कई बार तो घंटों तक बिजली बंद रहती है। जिससे गर्मी के मौसम में आमजन को परेशानी हो रही है। इसी प्रकार जलापूर्ति व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमराई हुई है। छह से सात दिनों में भी पानी नहीं मिल रहा है। पूरे कस्बे में पानी-बिजली की समस्या बनी हुई है, लेकिन अधिकारी मूकदर्शक बने हुए है। उन्होंने बताया कि इन्हीं समस्याओं को लेकर शुक्रवार को सुबह 10 बजे गांधी चौक से एक रैली निकाली जाएगी। जलदाय विभाग के एमबी वेल हेडवक्र्स पर विरोध प्रदर्शन कर मटकियां फोड़ी जाएगी। इसके बाद डिस्कॉम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया जाएगा।