फॉलोअर्स कहते रहे: बहन हम आपके साथ, मत उठाना ऐसा कोई कदम; लेकिन नहीं खत्म हो सकी इन्फ्लूएंसर की मायूसी

जैसलमेर। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने वाली महिला इन्फ्लूएंसर ट्रोलिंग के ऐसे भंवर में फंस गई कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने जैसा कदम उठा लिया। इन्फ्लूएंसर अनिता विश्नोई की ‘कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहां से आएगी… रोटी हो गई ब्रेड तो ताकत कहां से आएगी… इंसान हो गए पैसे के तो प्रेम कहां से आएगा’ पोस्ट के बाद शुरू हुई ट्रोलिंग ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने विषाक्त पदार्थ खा लिया। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद सोशल मीडिया और उनके समर्थकों में चिंता का माहौल है।