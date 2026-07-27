Jaisalmer: जसराज को डूबते देख भाई दौड़ा, लेकिन नहीं बचा पाया चारों जिंदगियां

पोकरण (जैसलमेर ). रामदेवरा थानाक्षेत्र के लोहारकी गांव में रविवार की रात हुई ह्रदय विदारक घटना में पति-पत्नी ने अपने दो बच्चों के साथ टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इसका कारण घरेलू कलह होने की आशंका जताई जा रही है। रविवार रात करीब 8-9 बजे के बीच लोहारकी गांव निवासी जसराज पुत्र (30) पुत्र जुगताराम सुथार ने अपनी पत्नी निरमा (28), पुत्र भरत (10) व पुत्री मनीषा (5) के साथ घर में निर्मित टांके में कूदकर इहलीला समाप्त कर ली। घटना में सबसे अंतिम में जसराज टांके में कूदा् जिसे उसके भाई ने दूर से देख लिया। उसने आवाज लगाई और भागा, तब तक चारों जने टांके में कूद चुके थे। करीब 18 फीट गहराई का टांका पानी से पूरा भरा हुआ था। जिसके कारण चारों की मौत हो गई।