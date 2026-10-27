रायपुर से दुर्ग तक ED की रेड! कारोबारी नितिन डागा और पूर्व CM के करीबी गुलशन बघेल के घर खंगाली जा रहीं फाइलें

छत्तीसगढ़ में ED की बड़ी कार्रवाई (Photo Source- Patrika Create)
ED Raid Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई से हलचल तेज हो गई है। मंगलवार सुबह ईडी की टीम ने राजधानी रायपुर और दुर्ग जिले में दबिश दी। रायपुर के रवि नगर स्थित सुशील विला में ज्वेलरी और जमीन कारोबारी नितिन डागा से जुड़े ठिकाने पर जांच की जा रही है। वहीं, दुर्ग की ऋषभ कॉलोनी में ट्रांसपोर्ट कारोबारी गुलशन बघेल के घर भी ईडी की टीम पहुंची। गुलशन बघेल को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का करीबी बताया जाता है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रायपुर में ईडी की टीम दो गाड़ियों से पहुंची और सुशील विला के भीतर दस्तावेजों की जांच शुरू की। कार्रवाई को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि, जांच किस मामले में की जा रही है और दोनों ठिकानों के बीच कोई संबंध है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
राजधानी रायपुर के रवि नगर स्थित सुशील विला में मंगलवार सुबह ईडी की टीम पहुंची। यह ठिकाना ज्वेलरी और जमीन कारोबारी नितिन डागा से जुड़ा बताया जा रहा है। टीम ने परिसर के भीतर मौजूद दस्तावेजों और अन्य जानकारियों की पड़ताल शुरू की। सूत्रों के मुताबिक, ईडी की कार्रवाई सुबह से जारी है। टीम कारोबारी गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जांच का मुख्य आधार क्या है और किन लेन-देन या दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है।
नितिन डागा का नाम ज्वेलरी और जमीन के कारोबार से जुड़ा बताया जाता है। ईडी की टीम उनके ठिकाने पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच कर रही है। फिलहाल, जांच के दायरे और संभावित वित्तीय लेन-देन को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कार्रवाई सीधे नितिन डागा की कारोबारी गतिविधियों से संबंधित है या किसी अन्य मामले की जांच के सिलसिले में की जा रही है। जांच एजेंसी की ओर से आधिकारिक बयान सामने आने के बाद ही कार्रवाई की वजह और उसके दायरे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
रायपुर के अलावा दुर्ग जिले में भी ईडी की टीम ने कार्रवाई की है। यहां ट्रांसपोर्ट कारोबारी गुलशन बघेल के ऋषभ कॉलोनी स्थित घर पर टीम सुबह पहुंची। शुरुआती जानकारी के अनुसार, यहां भी जांच की जा रही है। गुलशन बघेल को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का करीबी बताया जाता है। हालांकि, उनके यहां हुई कार्रवाई को लेकर भी जांच के कारणों और मामले से जुड़े तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
रायपुर और दुर्ग में ईडी की कार्रवाई के बाद जांच के संभावित कारणों को लेकर चर्चा तेज है। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के अनुसार दोनों स्थानों पर टीम दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। कार्रवाई में क्या मिला, किसी तरह की जब्ती हुई है या नहीं और जांच आगे किस दिशा में बढ़ेगी, इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं। ईडी की ओर से आधिकारिक जानकारी जारी होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल, जांच जारी है और कार्रवाई से जुड़े विस्तृत तथ्यों का इंतजार किया जा रहा है।
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