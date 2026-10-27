रायपुर से दुर्ग तक ED की रेड! कारोबारी नितिन डागा और पूर्व CM के करीबी गुलशन बघेल के घर खंगाली जा रहीं फाइलें

नितिन डागा का नाम ज्वेलरी और जमीन के कारोबार से जुड़ा बताया जाता है। ईडी की टीम उनके ठिकाने पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच कर रही है। फिलहाल, जांच के दायरे और संभावित वित्तीय लेन-देन को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कार्रवाई सीधे नितिन डागा की कारोबारी गतिविधियों से संबंधित है या किसी अन्य मामले की जांच के सिलसिले में की जा रही है। जांच एजेंसी की ओर से आधिकारिक बयान सामने आने के बाद ही कार्रवाई की वजह और उसके दायरे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।