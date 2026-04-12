महादेव सट्टा का ‘कड़ी’ बना राज गुप्ता! ED के सामने सरेंडर के बाद 10-12 बार पूछताछ, 1700 करोड़ की 20 संपत्तियां अटैच

राज गुप्ता के खिलाफ वर्ष 2022 में दुर्ग के अजोरा चौकी पुलिस ने आबकारी एक्ट की धारा 36(च) के तहत कार्रवाई की थी। इसके बाद वह फरार होकर दुबई चला गया। करीब सात महीने पहले दुबई से लौटने के बाद उसने रायपुर स्थित ईडी कार्यालय में सरेंडर कर दिया । हालांकि, सूत्रों के अनुसार सरेंडर के बाद भी वह समय-समय पर भिलाई आता रहा और रात में दोस्तों के साथ देखा गया। वहीं, वह रायपुर और गोंदिया में भी ठहरता रहा।