Water Crisis: रायपुर में पानी की समस्या! 560 रुपए प्रति ट्रिप की दर पर टैंकरों से होगी सप्लाई, टेंडर जारी

पेयजल समस्या से निपटने के लिए नगर निगम के पास खुद के 20 से 25 टैंकर हैं। दो से तीन टैंकर जोनों में हैं। अभी उन्हीं टैंकरों से कई मोहल्लों और कॉलोनियों में पानी भेजा जा रहा है। शनिवार की दोपहर सड्डू क्षेत्र में पानी टैंकर से सप्लाई जारी रही। जल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 150 एमएलडी क्षमता के प्लांट से जिन 11 टंकियों से सप्लाई प्रभावित हुई थी, उन टंकियों से सुबह से सामान्य सप्लाई शुरू हो गई थी। इस समय फिल्टर प्लांट में 320 एमएलडी रॉ वाटर को फिल्टर करके शहर की 46 टंकियों को 4 से 5 मीटर तक भरा जा रहा है। मई और जून में डिमांड ज्यादा बढ़ने की स्थिति में इन टंकियों को 7 मीटर तक भरने पर वार्डों के टेड एंड तक पानी फोर्स से पहुंचाना पड़ता है।