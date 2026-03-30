Raipur Nagar Nigam Budget: मेयर मीनल चौबे ने पेश किया 2131 करोड़ का बजट, मिली कई बड़ी सौगातें

बजट के दौरान कांग्रेस पार्षद दल ने जोरदार हंगामा किया। सभी पार्षद दल हाथों में वादों के पोस्टर लेकर 'वादा तेरा वादा' गाना गाते हुए सदन में पहुंचे। नारेबाजी के कारण सदन का माहौल गरमा गया। इस पर सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने नाराजगी जताई। समझाईश देते हुए सभी कांग्रेस पार्षदों को शांत रहने की अपील। कहा कि तख्तियां वापस रखी जाएं, तभी कार्यवाही शुरू हो पाएगी। इस बीच विपक्षी पार्षदों ने पहले अधूरी वादों पर चर्चा हो, तभी तख्तियां वापस रखी जाएंगी। इसे लेकर सभापति और एमआईसी सदस्य मनोज वर्मा के बीच तीखी बहस भी हुई।