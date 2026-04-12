Chhattisgarh News: पीठ पर साढ़े 10 किलो का ट्यूमर 15 साल तक ढोता रहा, फिर अचानक हुआ कुछ ऐसा, जानकर चौंक जाएंगे

छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा केस जिसे देखकर डॉक्टर भी हैं हैरान, पीएम में महिला के पेट से निकला 12 किलो का फाइब्राइड ट्यूमर- मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान महिला की मौत का जो कारण सामने आया है, उसे जानकर डॉक्टर भी हैरान (Ajab Gajab) हैं। पोस्टमार्टम के दौरान मृत महिला के पेट से 12 किलो वजनी ट्यूमर निकला है। लगभग 1 माह पूर्व 50 वर्षीय महिला की मौत गिरने से हो गई थी। पीएम कर रहे डॉक्टर ने बताया कि गिरने के दौरान वजनी ट्यूमर के दबाव से महिला का फेफड़ा फट गया था… पूरी खबर पढ़े