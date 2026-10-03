Kurud News: दुकान का झांसा देकर 3.10 लाख लेने का आरोप! 2 लाख अब भी बकाया, महिला ने SDOP से की शिकायत

मीना चंद्राकर के मुताबिक, 12 जून 2024 को नया बाजार स्थित नगर पंचायत कॉम्प्लेक्स में दुकान दिलाने की बात तपन चंद्राकर की ओर से कही गई थी। दुकान मिलने की उम्मीद में उन्होंने परिवार से रकम की व्यवस्था की। शिकायत के अनुसार, पति की एफडीआर तुड़वाकर पैसे जुटाए गए और उनके भाई ललित चंद्राकर की मौजूदगी में तपन चंद्राकर को कुल 3 लाख 10 हजार रुपये दिए गए। मीना ने शिकायत में बताया कि रकम देते समय संबंधित दस्तावेज और फोटो भी लिए गए थे। उनका आरोप है कि पैसे देने के बावजूद उन्हें दुकान उपलब्ध नहीं कराई गई।