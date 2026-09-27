धमतरी में प्रार्थना सभा को लेकर बढ़ा विवाद, सड़क पर भिड़े संगठन, पुलिस बल और तहसीलदार ने संभाला मोर्चा

जानकारी के मुताबिक, टिकरापारा क्षेत्र में शनिवार को क्रिश्चियन समुदाय की ओर से प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। इसी दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सभा की आड़ में धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। दूसरी ओर, क्रिश्चियन पक्ष की ओर से प्रार्थना सभा को धार्मिक गतिविधि बताया गया। इसी मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के लोग मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते वहां नारेबाजी शुरू हो गई और विवाद की स्थिति बन गई।