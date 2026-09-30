धमतरी में देह व्यापार के शक में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 युवतियों समेत 18 हिरासत में

Arjuni Police Raid: अर्जुनी थाना क्षेत्र के श्यामतराई इलाके में देर रात पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर दबिश दी। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मौके से 6 युवतियों और 12 पुरुषों समेत कुल 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को यहां कथित रूप से देह व्यापार से जुड़ी गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिली थी। हालांकि, अभी तक पुलिस की ओर से यह आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है कि मौके पर देह व्यापार की गतिविधियां चल रही थीं या नहीं। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है।