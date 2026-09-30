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धमतरी में देह व्यापार के शक में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 युवतियों समेत 18 हिरासत में

Chhattisgarh News: श्यामतराई में देह व्यापार की आशंका पर पुलिस ने देर रात दबिश दी। 6 युवतियों और 12 पुरुषों समेत 18 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
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धमतरी

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Laxmi Vishwakarma

Sep 30, 2026

Arjuni Police Raid

देह व्यापार की सूचना पर श्यामतराई में रेड (Photo Source- AI Generate)

Arjuni Police Raid: अर्जुनी थाना क्षेत्र के श्यामतराई इलाके में देर रात पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर दबिश दी। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मौके से 6 युवतियों और 12 पुरुषों समेत कुल 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को यहां कथित रूप से देह व्यापार से जुड़ी गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिली थी। हालांकि, अभी तक पुलिस की ओर से यह आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है कि मौके पर देह व्यापार की गतिविधियां चल रही थीं या नहीं। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है।

Shyam Tarai Prostitution: दो DSP के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम

जानकारी के मुताबिक, श्यामतराई क्षेत्र में कुछ समय से संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पुलिस को सूचना मिल रही थी। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की योजना बनाई गई। देर रात दो DSP के नेतृत्व में अर्जुनी थाना पुलिस की टीम संबंधित स्थान पर पहुंची और अचानक दबिश दी। पुलिस टीम के अचानक पहुंचने से मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। टीम ने वहां मौजूद लोगों की जानकारी जुटाई और पूछताछ के लिए 18 लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया।

6 युवतियों और 12 पुरुषों से पूछताछ

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों में 6 युवतियां और 12 पुरुष शामिल हैं। पुलिस अब सभी से अलग-अलग पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वे वहां किस वजह से मौजूद थे। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मौके पर किसी तरह की आपत्तिजनक या अवैध गतिविधि संचालित हो रही थी या नहीं। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जानकारी

मामले में प्रारंभिक तौर पर धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, कथित देह व्यापार से जुड़े मामले में आगे कौन-कौन सी कानूनी धाराएं लगाई जाती हैं, यह पुलिस की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों पर निर्भर करेगा। सिर्फ हिरासत में लिए जाने से किसी को आरोपी नहीं माना जा सकता इस मामले में यह बात महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति को केवल हिरासत में लिए जाने के आधार पर देह व्यापार में शामिल बताना उचित नहीं होगा।

पुलिस की कार्रवाई फिलहाल पूछताछ और जांच के स्तर पर है। देह व्यापार से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई के लिए मौके की परिस्थितियों, लोगों की भूमिका और अन्य साक्ष्यों की जांच की जाती है। इसलिए पुलिस की आधिकारिक जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार

फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि मौके से कोई आपत्तिजनक सामग्री या अन्य साक्ष्य बरामद हुए हैं या नहीं। आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि श्यामतराई में किस तरह की गतिविधियां चल रही थीं, हिरासत में लिए गए लोगों की भूमिका क्या थी और उनके खिलाफ आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

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Updated on:

30 Sept 2026 03:58 pm

Published on:

30 Sept 2026 03:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / धमतरी में देह व्यापार के शक में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 युवतियों समेत 18 हिरासत में

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