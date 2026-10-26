Weird village name : हंसी नहीं रुकेगी! कहीं गांव का नाम भगोड़ा, कहीं साली तो कहीं गंवार… राजस्थान में नामों की ऐसी दुनिया, सुनकर चौंक जाएंगे

नामों की इस गफलत का असर केवल निजी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहा। बूंदी जिले में बालापुरा ग्राम पंचायत के लिए करीब तीन दशक पहले आठवीं तक के विद्यालय की स्वीकृति मिलने का किस्सा भी बताया जाता है। लेकिन स्कूल बालापुरा-सिसोला में शुरू हो गया। बाद में पड़ताल के दौरान स्थिति स्पष्ट हुई। एक अन्य प्रसंग में भवानीमंडी से आए रिश्तेदार नोताड़ा में देवी-देवताओं को भोग लगाने पहुंचे, लेकिन वे जिस स्थान पर जाना चाहते थे, वहां के बजाय दूसरे नोताड़ा पहुंच गए। पूरे गांव में मंदिर तलाशने के बाद जब उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछा, तब उन्हें सही जगह की जानकारी मिली। भोजन बनाने के लिए बुलाए गए पंडित के साथ भी इसी तरह की गफलत हुई। बस से यात्रा करते हुए वे एक दूसरे नोताड़ा पहुंच गए। बाद में सही स्थान का पता चलने पर उन्हें वहां जाना पड़ा। बूंदी जिले में नोताड़ा नाम के कई गांव होने से ऐसी स्थिति पैदा होती है। स्थानीय पहचान स्पष्ट करने के लिए कहीं नोताड़ा-भोपत, कहीं बीरज का नोताड़ा और कहीं नोताड़ा-धरावन जैसे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। पास के कोटा जिले में भी नोताड़ा नाम का गांव है, जिसे मालियों का नोताड़ा कहा जाता है।