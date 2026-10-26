Jobs: सारनी में औद्योगिक विकास को रफ्तार की उम्मीद, 660 मेगावॉट यूनिट और तवा-3 खदान से खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते

औद्योगिक नगरी सारनी में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बिजली यूनिट और कोयला खदानों से जुड़ी परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ गया है, लेकिन सीमेंट फैक्ट्री और नए रेलवे स्टेशन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में 660 मेगावॉट की नई यूनिट के लिए ठेका हो चुका है और काम भी शुरू हो गया हैं। वहीं तवा-3 खदान का काम लगभग पूरा होने वाला है। गांधीग्राम खदान का काम भी शुरू होने की तैयारी है। दूसरी ओर, 37 एकड़ में प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्री के लिए जमीन उपलब्ध कराने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं हुआ है। करीब 125 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित रेलवे स्टेशन का भी पता नहीं है।