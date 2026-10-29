पति के इंतजार में 40वां करवा चौथ: पाकिस्तान की कैद में हैं बाड़मेर के भगु सिंह, बकरियां चराते हुए पार कर गए थे बॉर्डर

पति के बिछड़ने के बाद लक्ष्मी कंवर के सामने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने की चुनौती थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बच्चों की परवरिश में जुट गईं। लक्ष्मी कंवर के लिए करवा चौथ सिर्फ त्योहार नहीं, बिछड़े पति से दोबारा मिलने की उम्मीद का दिन है। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी आंखें उसी राह पर टिकी हैं, जिस पर नजरें लगाए चार दशक गुजर गए। हर बार की तरह इस बार भी उनकी एक ही दुआ है, उनका सुहाग लौट आए और जिंदगी में फिर खुशियां लौटें।