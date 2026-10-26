Rajasthan Train Accident: रेलवे लाइन पर खड़े ट्रैक्टर से टकराई जोधपुर-चेन्नई एक्सप्रेस, उड़े परखच्चे

जानकारी के अनुसार, भगत की कोठी-चेन्नई एक्सप्रेस सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे अजीत रेलवे स्टेशन से होकर गुजरी। स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर आगे रेललाइन पर खड़े ट्रैक्टर से ट्रेन की टक्कर हो गई। ट्रेन चालक ने रेलगाड़ी रोकने का प्रयास किया, लेकिन तब तक ट्रेन ट्रैक्टर को चपेट में ले चुकी थी। टक्कर से ट्रैक्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर बिखर गया। वहीं, इंजन की एक बैटरी भी खराब हो गई। चालक और अन्य कर्मचारियों ने बैटरी को ठीक किया। इसके बाद रेलगाड़ी को आगे के लिए रवाना किया गया।