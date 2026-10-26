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बाड़मेर

Barmer Sarpanch Election Result 2026: जनता को मिले नए सरपंच, कई प्रत्याशियों का टूटा सपना; पढ़ें 359 ग्राम पंचायतों के रिजल्ट

बाड़मेर में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 359 ग्राम पंचायतों में सरपंच-पंच के लिए मतदान हुआ। 60 पंचायतों में निर्विरोध चुनाव के बाद 90.30% मतदान दर्ज हुआ। नतीजों से कई प्रत्याशियों के सपने टूटे।
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बाड़मेर

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Arvind Rao

Updated: 26 Oct 2026, 10:41 AM IST

barmer sarpanch election result 2026

Barmer Panchayat Election Result 2026 (Photo-AI)

Rajasthan Barmer Panchayat Election Result 2026: बाड़मेर जिले की दस पंचायत समितियों की 359 ग्राम पंचायतों में शनिवार को सरपंच-पंच चुनाव के लिए ग्रामीणों ने उत्साह से मतदान किया। 90.30 प्रतिशत मतदान के बाद शुरू हुई मतगणना के साथ ही गांवों में कहीं जीत के जश्न की धूम रही तो कहीं हार से प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के चेहरे मायूस नजर आए।

बता दें कि कई पंचायतों में शनिवार देर रात तक नतीजे आते रहे, जबकि कुछ जगह रविवार सुबह तक परिणामों का इंतजार करना पड़ा। जीत की घोषणा होते ही समर्थकों ने खुशियां मनाईं और विजयी प्रत्याशियों का स्वागत किया। अब निर्वाचित सरपंचों के सामने गांवों के विकास को गति देने और ग्रामीणों से किए वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी होगी।

पढ़ें 10 पंचायत समितियों की 359 ग्राम पंचायतों के सरपंच-पंच चुनाव के नतीजे

पंचायत समिति रामसर: सरपंच चुनाव परिणाम

क्रम संख्याग्राम पंचायतविजयी सरपंचजीत का अंतर
1चाड़ीमदाकिनी शेखावत60
2नन्दाई नगरइनायत बानो226
3चाडवा उर्फ झाड़वाकरीमा510
4पाबूदानसिंह की ढाणीजोगाराम भीलनिर्विरोध
5चान्दाणियों का पारशाहमीर खान220
6पादरियागीता देवी186
7चाडवा तख्ताबादजरीना75
8पांधी का पारअमानत67
9चौथियाहुरीनिर्विरोध
10फोजाणियों की ढाणीहेमी180
11डुडिकियों की ढाणीनिर्मला152
12रामदेव का मंदिरमीरा देवी470
13देरासरनवाज अली10
14रामसरराजुल कंवर236
15धनोडा भियाणियों की ढाणीउदाराम526
16सज्जन का पारअजीमत122
17गागरियानजीरा156
18सेतराऊरणजीत चौधरी83
19गागरिया स्टेशनसुमनी देवीनिर्विरोध
20सियाईबरकत खान4
21गंगालासबानानिर्विरोध
22सियाणीसागारराम214
23गरडियाहुरमत141
24सुरालीमुरादीनिर्विरोध
25गिड़ालियों का तलालिखमारामनिर्विरोध
26सुवाड़ारहीमा85
27हाथमाबाबू कंवर17
28तामलियारइशाक खान498
29अजाबानीसायदा263
30मेकरनवालारहीमा140
31किराडूधर्मीनिर्विरोध
32खारिया गोगलियादयारामनिर्विरोध
33खेजड़ियाली नाड़ीकविता59
34जाखड़ों का तलालिहारी देवी387
35जाट बस्तीअर्जुन राम405
36भीलों का पारकूती81
37इंदड़ईगिरधर सिंह273
38कटेल का पारहाकम खान692
39अर्जुन केशरानीलाभूराम890
40बसरामानसिंह172
41बुढ़ियाभंवराराम194
42नांगो का पारजबल खाननिर्विरोध
43चाडारमदरूप रामाराम90
44भाचभरउगम कंवर547
45अमे का पारजामीन खान169
46बलवंतसिंहपुरादिनेश कुमार83
47खड़ीनगेनी चौधरी1488
48खारिया राठौड़ानतीजो देवी208
49भिंडे का पाररवीना254
50रामदेव मंदिरमीरा देवी470
51बबूलरियाकंवराराम खींचड़260

पंचायत समिति ओडेल: सरपंच चुनाव परिणाम

क्रम संख्याग्राम पंचायतनिर्वाचित सरपंचजीत का अंतर
1मालपुराहीरो देवी315
2धोलापालिया नाडामीरो देवी305
3मीठी बेरीजेठी देवी710
4गोगलियों ओजालासमूलाराम275
5भामसरभानीदेवी297
6श्री टीकमगढ़रमेश कुमार260
7विजयनगरमगिदेवी293
8नोखड़ाकमला699
9नेहरों का तलाहवी199
10अपणियावकमला देवी450
11नेहरों का बेड़ाचतरू चौधरी544
12सांडियोदेवाराम470
13सियायों की ढाणीबादूदेवी36
14निवलकोटकोकाराम675
15सियाण नगरभंवरी देवी244
16ओडेलसोहनलाल भांभू828
17आदर्श ओडेलजूंझाराम268
18आसुओं की ढाणीअपर्णादेवी624
19धोलानाडावरजुदेवी62
20ओडेल भणजीदाईदेवी12
21मंगलों की बेरीताजाराम260
22खारवा बेरीथानारामनिर्विरोध
23खारिया खुर्दनानगारामनिर्विरोध
24अर्जुन की ढाणीनेनू देवीनिर्विरोध

पंचायत समिति मांगता

क्रम संख्याग्राम पंचायतसरपंच का नामजीत का अंतर
1भीलों की ढाणी कलांअंतरिनिर्विरोध
2बधिया कलांहलीमानिर्विरोध
3धर्मपुरी जी का गांवसोनाराम चौहाननिर्विरोध
4उडासरराजेश्वरी चौधरीनिर्विरोध
5कौशल की ढाणीमोहनी540 वोटों से
6मांगतातोगाराम बुजवाल596 वोटों से
7माहिया का तलाउमी देवी369 वोटों से
8खूम की बेरीपुरों देवी301 वोटों से
9शिवनगरजय ललिता चौधरी18 वोटों से
10महलूरायचंद राम16 वोटों से
11दूधअनु देवी256 वोटों से
12बूट जैतमालमीना देवी325 वोटों से
13किकतानियों का मेघवालों का तलासोहनलाल426 वोटों से
14आदर्श लूखूमिरो151 वोटों से
15मेघवालों का तलागुमनाराम244 वोटों से
16सियागों की ढाणीअर्जुनराम6 वोटों से
17शोभाला जैतमालमदनलाल186 वोटों से
18सुरते की बेरीलहरों देवी296 वोटों से
19लूखूआसुराम47 वोटों से
20गेनाणियों का तलानोजी देवी270 वोटों से

पंचायत समिति चौहटन (सरपंच चुनाव परिणाम 2026)

क्र.ग्राम पंचायतविजेताजीत का अंतर
1आंटियातीजो देवीनिर्विरोध
2भीमाराम सुधार की ढाणीडेली देवीनिर्विरोध
3चमनपुरासमदू देवीनिर्विरोध
4अर्जुनगौरी सड़कों की ढाणीचाँदारामनिर्विरोध
5छठानेरहंसीसिंहनिर्विरोध
6परड़ियाआरिफखाननिर्विरोध
7बाकासरडालूरामनिर्विरोध
8हरों का तलालीलादेवी26 वोट से
9हुड्डों की ढाणीकमराई485 वोटों से
10मेक का तलामांगी कंवर99 वोटों से
11मजनानीबनली123 मतों से
12रणीसरजुगताराम79 मतों से
13पंढासरहेमाराम भांभू87 मतों से
14राजाणलीगीता देवी143 मतों से
15पोशालभवरी देवी213 मतों से
16भोजासरियामाही खान124 मतों से
17ऊमों की ढाणीगीता देवी443 मतों से
18केकों का तलाभंवरी देवी506 मतों से
19कल्याणपुराहेरों देवी68 मतों से
20आरबी की गफनरहमती482 मतों से
21दूँधरउमा कंवर952 मतों से
22चौमियोंतेजाराम66 मतों से
23धारासरपत्रों देवी252 मतों से
24सजाऊ हुकमसिंहरतनाराम88 मतों से
25पीपराड़बदलू सिंह297 मतों से
26नेतराड़चंद्र देवी341 मतों से
27देवाणियों का तलाकेलूदेवी63 मतों से
28रातासरदरिया देवी12 मतों से
29राणा खेदवाराखेतूदेवी1660 मतों से
30मिंक का तलाफुलसदान256 मतों से
31भारसपुरलूणाराम379 मतों से
32धार नगरीप्रभुराम442 मतों से
33जांडुओं का तलाकेसाराम233 मतों से
34कृष्णा विलासराहशाकूर खान314 मतों से
35पंभरों की ढाणीरामेला राम55 मतों से
36मिठड़ऊलक्ष्मी87 मतों से
37रोहिड़ों का तला हेड मास्टर रमपुराखेतूदेवी204 मतों से
38गोगों का तलाकविता कुमारी276 मतों से
39बांकों कलापप्पूसिंह338 मतों से
40चौहटन आगोरहेमी देवी375 मतों से
41चादनियों की ढाणीलूणाराम45 मतों से
42सुरपुरामकीखान473 मतों से
43केराकरासालेख खान762 मतों से
44बाँकसुखसिंह323 मतों से
45केरनाड़ाश्रीमती देवी175 मतों से
46मावलों जैतमाललूणी देवी533 मतों से
47बड़ाणियों की ढाणीआरीजा देवी242 मतों से
48हूड़ों का तलातुलसी देवी79 मतों से
49सजाऊप्रभुसिंह588 मतों से
50आकोड़ापूजा कंवर115 मतों से
51सालोणारमेश100 मतों से
52उकमलाहुंडी देवी27 मतों से
53शोभाला जैतमालपप्पी देवीमात्र 2 मतों से
54रमजान की गफनसिद्धिका287 मतों से
55हूड़ों का रोजानवीराराम101 मतों से
56सेवरों की बस्तीकुसुमाराम सेवर594 मतों से
57दूधा खुर्दकुसुमलता142 मतों से
58सांधियों का तलागंगा देवी98 मतों से
59बड़गांवडोली देवी176 मतों से
60जसेरबकरा खान62 मतों से

पंचायत समिति लीलसर

क्रम संख्याग्राम पंचायत का नामसरपंच का नामजीत का अंतर
1अमी मोहम्मद शाह की बस्तीसुपूरा देवीनिर्विरोध
2बामणोर भंवर शाहबेगूनिर्विरोध
3बांड बेड़ाअमीनतनिर्विरोध
4गुरु श्री मोहनपुरी जी की जनस्थलीसगनीनिर्विरोध
5तारातरा मठउकारामनिर्विरोध
6सुरते का तालाओमप्रकाशनिर्विरोध
7लीलसरहेतलता50 मतों से
8बाड़ाखेड़ालिखमाराम376 मतों से
9पड़ीवों का तलाआशु देवी212 मतों से
10अंबेडकर नगरबाबूलाल22 मतों से
11रूपनगरपुरो देवी235 मतों से
12मुकने का तलाप्रभुराम513 मतों से
13गोलियारशौकत अली102 मतों से
14पवारिया तलागिरधारी राम172 मतों से
15खेमपुराजुझाराम7 मतों से
16भोमसरभोमदेवी534 मतों से
17सोडियारजमना देवी51 मतों से
18खारावालाशांति चौधरी247 मतों से
19करमाणी मंडी का तलाभैराराम83 मतों से
20सिद्ध जोगीनाथ नगरधनी देवी263 मतों से
21ईसरोलचेतनराम माज3 मतों से
22नवानगर तारातरासोनाराम जानी363 मतों से
23वागनियों की ढाणीहीरालाल31 मतों से
24पुराणियों की तलीहीरों देवी बाना9 मतों से
25गोदारों की ढाणीशांति देवी78 मतों से

पंचायत समिति गडरारोड

क्रम संख्याग्राम पंचायत का नामसरपंच का नामजीत का अंतर
1आवारणियों की ढाणीअरखाब74 वोटों से
2आसाड़ीजमाल खान58 वोटों से
3बालोवाउगम123 वोटों से
4झांझसरएलियास277 वोटों से
5बंधड़ाराजू सिंह120 वोटों से
6बीजावलपन्नेसिंह165 वोटों से
7पहाड़ियालीठाकराराम88 वोटों से
8चेतरोड़ीरेणु कंवर91 वोटों से
9देताणीसलम बानो57 वोटों से
10देवड़ों की बस्तीलहरी देवी64 वोटों से
11दामापोकर राम108 वोटों से
12दुधोड़हमीरा127 वोटों से
13फोगेरापार्वती कंवर22 वोटों से
14गडरा रोडपुराराम187 वोटों से
15गिराबमहिपाल सिंह175 वोटों से
16हरसाणीजेतमाल सिंह204 वोटों से
17जसिंधर गांवप्रेम सिंह29 वोटों से
18जसिंधर स्टेशनलीला देवी80 वोटों से
19सनकलीसुगना देवी110 वोटों से
20खबड़ालामोर कंवर492 वोटों से
21खलफों की बावड़ीरोशन खान533 वोटों से
22खानियानीमीर मोहम्मद48 वोटों से
23खारचीकौशल्या कंवर289 वोटों से
24खुडाणीदरिया78 वोटों से
25कुड़िय़ाबागाराम124 वोटों से
26मंगराममता देवी107 वोटों से
27मालाणहकीमा530 वोटों से
28मुनाबावभारथा राम303 वोटों से
29नोपाटमीरा263 वोटों से
30ओनाड़ाअसिपता137 वोटों से
31पनेलाजमना देवी22 वोटों से
32राणासरधानी58 वोटों से
33रतेऊ की कलागुड्डी कंवर102 वोटों से
34रेजाणाउपेन्द्र सिंह115 वोटों से
35रोहिड़ालाभवानी सिंह178 वोटों से
36रोहिड़ीरेख कंवर70 वोटों से
37साधों की बस्तीमंजुला59 वोटों से
38शास्त्री गांवकिसना राम526 वोटों से
39सिरसियालाप्रीतम राम11 वोटों से
40सुंदरड़ाईश्वर सिंह56 वोटों से
41सुधरों का पारबाबू लाल46 वोटों से
42तामलोरसुगना कंवर427 वोटों से
43तानू मानजीफूल कंवर54 वोटों से
44तड़बीभग्गा राम9 वोटों से (सबसे कम अंतर)
45उतरबारहीमा देवी726 वोटों से (सबसे बड़ी जीत)

पंचायत समिति धनाऊ

क्रम संख्याग्राम पंचायतनिर्वाचित सरपंच
1ग्राम पंचायत
2एकलिया धोरासुकूर
3अगनशाह की ढाणीभीमराम
4आलमसरतारी
5बीजासरनेहरू लाल
6बीसासरमोहम्मद फारुख
7भामतणीनाबू
8भादां का तलाछतरू
9भीलों का तलादुदाराम
10मिलोन का तलाविश्वास
11भोजावासचिमाराम
12भूणियापालू
13बिसरनियाहतू
14बुरहान का तलानूर अहमद
15छाछीबेरीकमला
16दिनगढ़रावताराम
17डेलुओं का तलापाकू
18ठाकों का तलामीरगो
19धनाऊजफागलूराम
20गोहेड़ का तलाछतराराम
21हरदानपुराखेमाराम
22हरजियाणियों की ढाणीपूरा देवी
23इटादाअबु बकर
24इटाडियामिसारा
25जालीलासलियान
26जाणियों की बस्तीबूटी देवी
27जसनाथ नगरकविता
28जाटों का कुआंगोमाराम
29कालू की बेरीनजीरा
30कितनोरियाउमरी
31कृष्णा का तलाहरीश कुमार
32लीलावास (मुख्यालय सोनानगर)मुकेश कुमार
33मीठी नाड़ीराधा
34मीये का तलाअंतरी
35नवातला राठौड़ाननजर मोहम्मद
36नेहरों की नाड़ीजेठी देवी
37फागलू कलाउमेदाराम प्रजापत
38पुंजासरहाकिमा
39रबासरफातमा
40सदराम की बेरीरमेश कुमार
41सांवालतीफखान
42सारणों की नाड़ीपेपा
43सरूपे का तलामुस्ताक अली
44सावदों का वासधर्मी देवी
45सैयद मौजाली का तलारविना
46श्री रामवालाभोमाराम
47सुधारों का तलासतबाई
48सुधारों की बेरीइलाछीदेवी
49तलसरमरूवा
50टांका स्टेशनजसा
51वासिये का तलाभागूराम

पंचायत समिति फागलिया

ग्राम पंचायतनिर्वाचित सरपंचग्राम पंचायतनिर्वाचित सरपंच
आदर्श बाखासरखेतूअंबेडकर नगरपूर्णा राम
बांधानेनू देवीभलागांवधूणा राम
गोराठाकराएकलहाजरा
अरठीस्वरूपसिंहहाथलारामाराम
अरटागंगारामअंबावाप्रतापा राम
पंडरवालीडालू देवीरंगवालीदिनेश कुमार
पनोरियाचूना रामओगालाधापू देवी
मडावाओमप्रकाशसागरवावचंपा देवी
बोलीरूपा रामपंवरलामिठा
बावनवालाप्रताप रामनारायणपुरनारणा
बाखासरनीलानवापुराईशा राम
बंधानियामुकेशमीठड़ीसियानी बाई
गंगासराशीलारामखारीनेनू देवी
श्रीयादे नगरतेजासांवलासीश्रवण कुमार
भंवरियामंजू कुमारीआदर्शगोंडा देवी
हेमावासउगम देवीरामदेरिया पश्चिमहुमेर बाई
खाराडेरगोमी देवीतरलामूलदान
सिधानियारूखीरड़वाशंकरराम
बोरला जाटानहंजारामशिवनगररामचंद्र
विवेकानंद नगरलतीफासातारेखा
चांदसणीपांडूमोगावादेवू
फागलियाडिम्पलगीरासुखराम
सुहागीभूरा रामडीडावासुआ
आदर्श चितरड़ीभीखाराम विश्नोई

गडरारोड में निर्विरोध निर्वाचित सरपंच (10 पंचायतें)

क्रम संख्याग्राम पंचायतनिर्विरोध निर्वाचित सरपंच
1भूरसिंह की ढाणीउदाराम
2देवलगढ़धानी देवी
3खड़ीनमियान
4मेदूसरसलमा
5मोसरीधन सिंह
6नोहीडियालागफूरी
7रावतभीमपुराप्रेमाराम
8रावतसरशंकरसिंह
9शाहदाद का पारईदा खान
10उगेरीकिशनाराम

कुल: 55 ग्राम पंचायतें

पंचायत समिति सेड़वा: ग्राम पंचायतवार सरपंच चुनाव परिणाम

क्र.ग्राम पंचायतनिर्वाचित सरपंचजीत का अंतर
1आदर्श केकड़नेमा रामनिर्विरोध
2आदर्श सालरियासुरतानिर्विरोध
3चंपाबेरीवीरमा राम
4पांधी का निवाणराजीनिर्विरोध
5सालरियाशेर खाननिर्विरोध
6सिंहारकुरनीनिर्विरोध
7शेरपुरराजननिर्विरोध
8हनुमान नगररामिलानिर्विरोध
9हरपालियाअमीननिर्विरोध
10आकलिराणी311
11आलिसरों की बस्तीआंबा राम495
12आदर्श बामरलापेमा राम58
13आदर्श सेड़वासंभागा34
14आदर्श सोनड़ीपूजा कुमारी187
15आलू का तलाआसियंत372
16बामरला डेरमीरा देवी94
17बामरलाधोधा704
18भंवार राजादेवी290
19भेरुड़ीभीमा राम सियाक442
20मियां की बेरीरघुनाथ राम329
21चालकनापपु देवी51
22चिचड़ासरसाहिबना96
23दीपलाकमलेश22
24धुडावापुुखराज100
25गोगाजी का मंदिर भियचरों की ढाणीकमला41
26गुले की बेरीजीया देवी670
27जानपालियाहालाराम9
28जाटों का बेरासुरता राम128
29झड़पामोहम्मद अली267
30कारटियागीता112
31केकड़चेना राम226
32खेराज नगरनैनू देवी264
33कुंदनपुराभुटा खान772
34लकड़ासरनाजू देवी152
35मालाणी नगरलीला70
36नवातला बाखासरशांति98
37पाबूबेरीकमला395
38राणा पूजा नगरहेमाराम170
39रोहिल्लापपु देवी54
40सरसइयों का तलालिछमण60
41सारलापपलो229
42सत्य सूर्य नगरपार्वती देवी442
43सेड़वाकासम105
44शोभाला दर्शनमिरगा देवी341
45सोमरड़ीलाली देवी188
46सोनड़ीगंगा राम138
47थानणियों की बस्तीरेशमा111
48विराट नगररेशमा देवी324

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Updated on:

26 Oct 2026, 10:41 AM IST

Published on:

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