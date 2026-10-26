Barmer Sarpanch Election Result 2026: जनता को मिले नए सरपंच, कई प्रत्याशियों का टूटा सपना; पढ़ें 359 ग्राम पंचायतों के रिजल्ट

क्र. ग्राम पंचायत विजेता जीत का अंतर

1 आंटिया तीजो देवी निर्विरोध

2 भीमाराम सुधार की ढाणी डेली देवी निर्विरोध

3 चमनपुरा समदू देवी निर्विरोध

4 अर्जुनगौरी सड़कों की ढाणी चाँदाराम निर्विरोध

5 छठानेर हंसीसिंह निर्विरोध

6 परड़िया आरिफखान निर्विरोध

7 बाकासर डालूराम निर्विरोध

8 हरों का तला लीलादेवी 26 वोट से

9 हुड्डों की ढाणी कमराई 485 वोटों से

10 मेक का तला मांगी कंवर 99 वोटों से

11 मजनानी बनली 123 मतों से

12 रणीसर जुगताराम 79 मतों से

13 पंढासर हेमाराम भांभू 87 मतों से

14 राजाणली गीता देवी 143 मतों से

15 पोशाल भवरी देवी 213 मतों से

16 भोजासरिया माही खान 124 मतों से

17 ऊमों की ढाणी गीता देवी 443 मतों से

18 केकों का तला भंवरी देवी 506 मतों से

19 कल्याणपुरा हेरों देवी 68 मतों से

20 आरबी की गफन रहमती 482 मतों से

21 दूँधर उमा कंवर 952 मतों से

22 चौमियों तेजाराम 66 मतों से

23 धारासर पत्रों देवी 252 मतों से

24 सजाऊ हुकमसिंह रतनाराम 88 मतों से

25 पीपराड़ बदलू सिंह 297 मतों से

26 नेतराड़ चंद्र देवी 341 मतों से

27 देवाणियों का तला केलूदेवी 63 मतों से

28 रातासर दरिया देवी 12 मतों से

29 राणा खेदवारा खेतूदेवी 1660 मतों से

30 मिंक का तला फुलसदान 256 मतों से

31 भारसपुर लूणाराम 379 मतों से

32 धार नगरी प्रभुराम 442 मतों से

33 जांडुओं का तला केसाराम 233 मतों से

34 कृष्णा विलासराह शाकूर खान 314 मतों से

35 पंभरों की ढाणी रामेला राम 55 मतों से

36 मिठड़ऊ लक्ष्मी 87 मतों से

37 रोहिड़ों का तला हेड मास्टर रमपुरा खेतूदेवी 204 मतों से

38 गोगों का तला कविता कुमारी 276 मतों से

39 बांकों कला पप्पूसिंह 338 मतों से

40 चौहटन आगोर हेमी देवी 375 मतों से

41 चादनियों की ढाणी लूणाराम 45 मतों से

42 सुरपुरा मकीखान 473 मतों से

43 केराकरा सालेख खान 762 मतों से

44 बाँक सुखसिंह 323 मतों से

45 केरनाड़ा श्रीमती देवी 175 मतों से

46 मावलों जैतमाल लूणी देवी 533 मतों से

47 बड़ाणियों की ढाणी आरीजा देवी 242 मतों से

48 हूड़ों का तला तुलसी देवी 79 मतों से

49 सजाऊ प्रभुसिंह 588 मतों से

50 आकोड़ा पूजा कंवर 115 मतों से

51 सालोणा रमेश 100 मतों से

52 उकमला हुंडी देवी 27 मतों से

53 शोभाला जैतमाल पप्पी देवी मात्र 2 मतों से

54 रमजान की गफन सिद्धिका 287 मतों से

55 हूड़ों का रोजान वीराराम 101 मतों से

56 सेवरों की बस्ती कुसुमाराम सेवर 594 मतों से

57 दूधा खुर्द कुसुमलता 142 मतों से

58 सांधियों का तला गंगा देवी 98 मतों से

59 बड़गांव डोली देवी 176 मतों से