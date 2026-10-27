राजस्थान: युवती को लेकर रिसोर्ट पहुंचे 2 युवक, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा; पुलिस थाने ले गई

इस बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। बालोतरा पुलिस थाने से पहुंचे पुलिसकर्मी दोनों युवकों को अपने साथ थाने ले गए। पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और मौके पर स्थिति सामान्य हो गई। इस दौरान युवती के परिजन भी मौके पर पहुंचे और युवती को अपने साथ घर ले गए। सूत्रों के अनुसार, मामले में युवती के परिजनों की ओर से पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। ऐसे में रिपोर्ट के अभाव में पुलिस कार्रवाई नहीं होने की जानकारी सामने आई है।