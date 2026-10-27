Rajasthan News: पूर्व विधायक आरके दास गुप्ता का निधन, सीने में उठा दर्द; अस्पताल में ली अंतिम सांस

बीकानेर। बीकानेर के वरिष्ठ अधिवक्ता और श्रीकोलायत के पूर्व विधायक आरके दास गुप्ता का मंगलवार सुबह निधन हो गया। सीने में दर्द उठने के बाद उन्हें हल्दीराम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन से न्यायिक और राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बता दें कि आरके दास गुप्ता पेशे से अधिवक्ता थे। वे वर्ष 1977 में विधायक बने थे। हालांकि, सरकार से मतभेद के चलते उन्होंने करीब डेढ़ साल बाद ही विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भी वे क्षेत्र के जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय रहे।