मिट्टी की नमी से मंडी भाव तक, खेती में एआई खोलेगा नई राहें

डॉ. खारी ने कहा कि शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों की कृषि संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखकर एआई आधारित मॉडल विकसित किए जाने चाहिए। इससे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए उत्पादन बढ़ाने की संभावनाएं बन सकती हैं। उन्होंने तकनीक का लाभ अंतिम किसान तक पहुंचाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में अनुसंधान निदेशक डॉ. एन.के. शर्मा, प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. दीपाली धवन, कृषि संकाय अधिष्ठाता डॉ. विजय प्रकाश, सामुदायिक विज्ञान संकाय अधिष्ठाता डॉ. वीर सिंह, स्नातकोत्तर अध्ययन के अधिष्ठाता डॉ. आर.के. वर्मा और मानव संसाधन प्रबंधन निदेशालय (डीएचआरडी) के निदेशक डॉ. एच.एल. देशवाल सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिष्ठाता, निदेशक, अधिकारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे।