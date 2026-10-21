Rajasthan Bus Fire: राजस्थान में चलती बस में लगी भीषण आग, यात्रियों में मची चीख-पुकार, कूदकर बचाई जान

ahajan Bus Accident: बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में देर रात सवारियों से भरी बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसा राजमार्ग संख्या 62 पर महाजन से लालेरा के बीच हुआ। घटना देर रात करीब डेढ़ बजे की बताई जा रही है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी बस आग की लपटों में घिर गई।