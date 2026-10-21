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Rajasthan Bus Fire: राजस्थान में चलती बस में लगी भीषण आग, यात्रियों में मची चीख-पुकार, कूदकर बचाई जान

Bikaner Bus Fire: राजस्थान के बीकानेर जिले में देर रात सवारियों से भरी बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसा राजमार्ग संख्या 62 पर महाजन से लालेरा के बीच हुआ।
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बीकानेर

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Anil Prajapat

Oct 21, 2026

Rajasthan Bus Fire

बस में लगी आग। फोटो: पत्रिका

ahajan Bus Accident: बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में देर रात सवारियों से भरी बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसा राजमार्ग संख्या 62 पर महाजन से लालेरा के बीच हुआ। घटना देर रात करीब डेढ़ बजे की बताई जा रही है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी बस आग की लपटों में घिर गई।

हादसे के वक्त अधिकतर यात्री नींद में थे। आग लगते ही बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। यात्रियों ने किसी तरह बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि सभी यात्री समय रहते बस से बाहर निकल गए। आग लगने से बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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Updated on:

21 Oct 2026 08:08 am

Published on:

21 Oct 2026 08:08 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan Bus Fire: राजस्थान में चलती बस में लगी भीषण आग, यात्रियों में मची चीख-पुकार, कूदकर बचाई जान

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